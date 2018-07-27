Gevrek bir hamur işi türü Tahinli çöreğin yapılışında hamuru yoğurulup açıldıktan sonra içi şekerli tahinle doldurulur. Yani Tahinli çörek klasik bir Türk lezzetidir. Komşu ülkelerde de sıkça yapılan tahinli çöreğin üzeri de susamla tatlandırılır. Susam tuzlu bir lezzet gibi gelse de tatlıya ne kadar yakıştığını bize tahinli çörekle gösterir. Bu nefis lezzetin kalorisinin yüksek olduğunu da bilmelisiniz. İşte tahinli çörek tarifi, yapılışı ve kalorisi...
TAHİNLİ ÇÖREK KAÇ KALORİDİR?
Çörekler yüksek yağ oranı nedeniyle yüksek kaloriye sahiptirler. Tahinli çöreğin ortalama bir porsiyonu 563 kcal'dır.
TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ
Malzemeleri:
3 su bardağı un
3 çay bardağı ılık süt
1 çorba kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
2 dolu yemek kaşığı tereyağı (iyice erimiş olsun)
İçi için;
1,5 su bardağı tahin
1 su bardağından biraz fazla şeker (isteğe göre şekeri arttırın ben 1,5 su bardağı koyuyorum)
Üzeri için;
1 yumurta sarısı
ceviz veya fındık
isteğe göre susam da ekleyebilirsiniz
Nasıl yapılır?
Tahinli çörek yapımına mayayı süt ile açarak başlayın. Derin bir kapta kuru mayayı ılık süt ile karıştırın ve 5 dakika kadar bekleyin. Sırası ile un, tuz, sıvıyağ, tereyağı, şekeri ilave edin. Kulak memesi kıvamında olana dek yoğurun. Un az gelirse ekleme yapabilirsiniz. Hamurunuzun yoğurma işlemi bitince üzerini temiz bir bezle kapatıp oda sıcaklığına 1,5 saat dinlenmeye bırakın.Bu sırada hamurunuz kabaracak. Çöreklerin iç harcı için ayrı bir kapta tahin ve toz şekeri karıştırın.
Ardından kabaran hamuru, yuvarladıktan sonra bir merdane yardımıyla tezgah üzerinde açın. İç kısımlarına tahinli toz şeker karışımı sürdüğünüz hamurları, rulo şeklinde sarın ve bir ucundan alarak kendi etraflarında sardırın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamurlarınızı yerleştirin ve yarım saat de bu şekilde bekletin. Ardından çırpılmış yumurta sarısı sürün, bolca susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri altın sarısı renk alana kadar kadar pişirin. Bu süre ortalama yarım saattir. Çörekleriniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirip sıcak olarak servis edebilirbisiniz. Afiyet olsun...GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.