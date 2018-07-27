Gevrek bir hamur işi türü Tahinli çöreğin yapılışında hamuru yoğurulup açıldıktan sonra içi şekerli tahinle doldurulur. Yani Tahinli çörek klasik bir Türk lezzetidir. Komşu ülkelerde de sıkça yapılan tahinli çöreğin üzeri de susamla tatlandırılır. Susam tuzlu bir lezzet gibi gelse de tatlıya ne kadar yakıştığını bize tahinli çörekle gösterir. Bu nefis lezzetin kalorisinin yüksek olduğunu da bilmelisiniz. İşte tahinli çörek tarifi, yapılışı ve kalorisi...

TAHİNLİ ÇÖREK KAÇ KALORİDİR?

Çörekler yüksek yağ oranı nedeniyle yüksek kaloriye sahiptirler. Tahinli çöreğin ortalama bir porsiyonu 563 kcal'dır.

TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ

Malzemeleri:

3 su bardağı un

3 çay bardağı ılık süt

1 çorba kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 dolu yemek kaşığı tereyağı (iyice erimiş olsun)

İçi için;

1,5 su bardağı tahin

1 su bardağından biraz fazla şeker (isteğe göre şekeri arttırın ben 1,5 su bardağı koyuyorum)

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

ceviz veya fındık

isteğe göre susam da ekleyebilirsiniz

Nasıl yapılır?

Tahinli çörek yapımına mayayı süt ile açarak başlayın. Derin bir kapta kuru mayayı ılık süt ile karıştırın ve 5 dakika kadar bekleyin. Sırası ile un, tuz, sıvıyağ, tereyağı, şekeri ilave edin. Kulak memesi kıvamında olana dek yoğurun. Un az gelirse ekleme yapabilirsiniz. Hamurunuzun yoğurma işlemi bitince üzerini temiz bir bezle kapatıp oda sıcaklığına 1,5 saat dinlenmeye bırakın.Bu sırada hamurunuz kabaracak. Çöreklerin iç harcı için ayrı bir kapta tahin ve toz şekeri karıştırın.

Ardından kabaran hamuru, yuvarladıktan sonra bir merdane yardımıyla tezgah üzerinde açın. İç kısımlarına tahinli toz şeker karışımı sürdüğünüz hamurları, rulo şeklinde sarın ve bir ucundan alarak kendi etraflarında sardırın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamurlarınızı yerleştirin ve yarım saat de bu şekilde bekletin. Ardından çırpılmış yumurta sarısı sürün, bolca susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri altın sarısı renk alana kadar kadar pişirin. Bu süre ortalama yarım saattir. Çörekleriniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirip sıcak olarak servis edebilirbisiniz. Afiyet olsun...

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