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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahir Kum: Mourinho 44. maddeden PFDK'ya sevk edilmeli - Fenerbahçe Haberleri

        Tahir Kum: Mourinho 44. maddeden PFDK'ya sevk edilmeli

        Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun nasıl bir ceza alacağı merak ediliyor. Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'a yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adamın 44. maddeden PFDK'ya sevk edilmesi gerektiğini belirtip en az 5 maç ceza alabileceğini söyledi. Kum, "Mourinho'nun, cezası 5 ila 10 maç arası olan 44. maddeden PFDK'ya sevk edileceği kanaatindeyim. Öyle de olmalıdır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:57
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        "Mourinho 44. maddeden sevk edilmeli"
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        Gazeteci Tahir Kum, olaylı Fenerbahçe-Galatasaray maçında Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketi HT Spor'da yorumladı. Ata Selçuk'un sunduğu 'Bakış Açısı' programında konuşan Kum, Portekizli teknik adamı eleştirdi.

        Tahir Kum'un konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "F.BAHÇE'NİN, MOURINHO'YA YAPTIRIM UYGULAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        "Fenerbahçe Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getirirken, başarılarıyla dünya ve Türkiye basınında manşetlere çıkması için bu bedeli ödemişti. Ancak Mourinho'nun sezon başından bu yana söylem ve eylemleriyle bizi ve Türk futbolunu maalesef Avrupa'da kötü hadiselerle manşetlere çıkmasına vesile oldu. Bu çok üzüntü verici. Ben Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç ile Acun Ilıcalı'nın bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı, gerekli yaptırımı yapacağını düşünüyorum. Bir futbolcu bunu yaptığında kulüp ona nasıl bir disiplin işlemi yapıyorsa, Fenerbahçe Spor Kulübü de bu konuda artık bir disiplin süreci işletmek zorundadır"

        "MOURINHO 44. MADDEDEN SEVK EDİLMELİ"

        "Ben TFF Hukuk Müşavirliğ'nin Mourinho'yu 'saldırı' maddesinden PFDK'ya sevk edeceğine inanıyorum, öyle de olmalıdır. Çünkü savcılık makamı her zaman en üst cezayı talep eder. Mourinho'nun, cezası 5 ila 10 maç arası olan 44. maddeden PFDK'ya sevk edileceği kanaatindeyim. Aynı şekilde Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay'ın olayları ise geçmişteki emsallerine baktığımız zaman 45. maddede yer alan 'kavga' kısmına girer. Bunun da cezası minimum 3 maç olacaktır"

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