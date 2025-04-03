Tahir Kum: Mourinho 44. maddeden PFDK'ya sevk edilmeli

Gazeteci Tahir Kum, olaylı Fenerbahçe-Galatasaray maçında Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareketi HT Spor'da yorumladı. Ata Selçuk'un sunduğu 'Bakış Açısı' programında konuşan Kum, Portekizli teknik adamı eleştirdi.

Tahir Kum'un konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"F.BAHÇE'NİN, MOURINHO'YA YAPTIRIM UYGULAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Fenerbahçe Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getirirken, başarılarıyla dünya ve Türkiye basınında manşetlere çıkması için bu bedeli ödemişti. Ancak Mourinho'nun sezon başından bu yana söylem ve eylemleriyle bizi ve Türk futbolunu maalesef Avrupa'da kötü hadiselerle manşetlere çıkmasına vesile oldu. Bu çok üzüntü verici. Ben Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç ile Acun Ilıcalı'nın bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı, gerekli yaptırımı yapacağını düşünüyorum. Bir futbolcu bunu yaptığında kulüp ona nasıl bir disiplin işlemi yapıyorsa, Fenerbahçe Spor Kulübü de bu konuda artık bir disiplin süreci işletmek zorundadır"