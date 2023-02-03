DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 50 günlük hak mahrumiyeti cezasını 35 güne indirirken 219 bin TL ceza verdi. Kurul ayrıca, Fenerbahçe Kulübü'ne 260 bin TL, Başkan Vekili Erol Bilecik'e 100 bin TL para cezası, Trabzonsporlu futbolcu Furkan Melihşah Özcan'a ise 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/590- K.2022-2023/749 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 03.02.2023 Cuma günü saat 14:15'te icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.'nin, başkanı Dursun Aydın Özbek, vekilleri Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Can Natan, Av. Selçuk Uysal'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Dursun Aydın Özbek'in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezasının; dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren 35 gün hak mahrumiyeti ve 84.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.'nin kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren 135.000,00 TL biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve idarecisi Erol Bilecik'in, PFDK'nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/599- K.2022-2023/751 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 160.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Erol Bilecik'in müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2.maddesi nedeniyle verilen 200.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sonuç olarak 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp idarecisi tarafından müsabaka sonrası basın mensuplarına yapılan ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi nedeniyle verilen 200.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sonuç olarak 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Furkan Melihşah Özcan ile ilgili AFDK'nın 29.01.2023 tarih ve E.2022-2023/841- K.2022-2023/1045 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Furkan Melihşah Özcan, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmış ise de; eylem ile ceza arasındaki orantı dikkate alınarak FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 2/5 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."