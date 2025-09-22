Tahliye edildi! İki bisikletçiyi öldürmüştü

Fethiye ilçesinde, geçen 17 Nisan'da Fethiye- Muğla kara yolu Göcek Mahallesi yakınlarında, Ali Tuncay'ın yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Alkan ve turizmci Muallim kurtarılmadı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Tuncay, bir gün sonra tutuklandı.

Soruşturmanın ardından otomobil sürücüsü Ali Tuncay hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Tuncay ve tarafların avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Tuncay, "Adil bir karar bekliyorum. Kazada olası bir kastım olmadı" dedi.

Verilen 5 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Tuncay'ı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları göz önünde bulunduran heyet, cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca Tuncay'ın 2 yıl 6 ay süreyle sürücü belgesine el konulmasına hükmetti. Ardından tutuklu sanık Tuncay'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine de karar verildi.