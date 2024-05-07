Tahliye kararına kızdı, evi yaktı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Vakıflara ait binanın iki dairesini işgal eden aile mahkemeden çıkan tahliye kararına direndi. Anne ile kız kardeş ekipleri bıçakla sopayla saldırdı. Evin oğlu çatıya çıkarak benzin döküp binayı yakmaya çalıştı.
Giriş: 07.05.2024 - 22:26 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:31
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Vakıflara ait binanın iki dairesini işgal eden aile mahkemeden çıkan tahliye kararına direndi.
Anne ile kız kardeş ekipleri bıçakla sopayla saldırdı.
Evin oğlu çatıya çıkarak benzin döküp binayı yakmaya çalıştı.
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