        Tahran'da alışveriş merkezinde yangın

        Tahran'da alışveriş merkezinde yangın

        İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında yaralananların sayısı 26'ya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 21:50 Güncelleme:
        İran devlet televizyonuna göre, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangının dumanı kentin uzak bölgelerinden görüldü.

        Binadakilerin tahliye edildiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Yangının çıkış nedenine ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu, yangında yaralananların sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

        Yaralılardan 25’inin tedavisi olay yerinde yapılırken bir kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.​​​​​​​

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

