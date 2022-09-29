Borsada büyük oyuncuların aldığı aşırı risk nedeniyle 6 hissede yaşanan krizin çözümü için Takasbank de devreye girdi. Takasbank'ın Şekerbank ve TSKB hissesi aldığına dair KAP'ta yer alan bilginin ardından Takasbank hisseleri teminata aldığını açıkladı. Bu durum hisselerin mülkiyetinin Takasbank'a ait olmadığı, fiyat riskinin aracı kurumlarda olduğu anlamına geliyor. Yani Takasbank aracı kurumlara tahsisli kredi vererek karşılığında İş GYO, TSKB ve Şekerbank hissesi almış oldu. Alımlar sonucu Takasbank’ın Şeker'deki payı yüzde 13'e, TSKB'de yüzde 7'ye yükseldi.

2 MİLYAR LİRALIK TAHRİBAT VAR

Temmuz ortasında VİOP ve spot piyasa kullanılarak yapılan işlemlerle bir çok hisse 10 günün üstünde tavan olmuş sonrasında ise aynı hızla çakılmıştı. Bu işlemlerin yarattığı yaklaşık 2 milyar liralık tahribatın bir kısmı aracı kurumlar tarafından kontrat vadeleri öne çekilerek yapılan uzlaşmalar sonucu karşılanmıştı.

AMAÇ LİKİDİTE SAĞLAMAK

Takasbank’tan KAP’a yapılan açıklamada aracı kurumlara TSKB, Şekerbank ve İş GYO dayalı pozisyonlarının kapatılması amacıyla likidite sağlanması nedeniyle hisselerin teminat saklama hesaplarına alındığını belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Takasbank son dönemde gündemde olan 3 pay vadeli kontratta uzun pozisyonda olan kurumların temerrüt riskini ortadan kaldırmak için hisseleri teminat saklama hesaplarına aldı. 28 Eylül tarihi itibariyle Takasbank’ın Şekerbank’taki sahip olduğu nominal payların tutarı 242,7 milyon, TSKB’de ise 202,1 milyon adet oldu.

Son dönemde Borsada yaşanan türbülansta 6 hisse öne çıkmıştı. Bu 6 hisse arasında Şekerbank ve TSKB de yer alıyordu. 26 Eylül günü itibariyle Eylül vadeli Şekerbank kontratlarında açık pozisyonlar yüzde 71, TSKB kontratlarında ise yüzde 74 oranında gerilemişti.

Türbülansta öne çıkan bir diğer hisse olan İş GYO’nun nakdi uzlaşısı ile ilgili kamuoyuna yansıyan herhangi bir bildirim olmadı. İş GYO’nun Eylül kontratlarındaki açık pozisyon sayısı 26 Eylül itibariyle yüzde 49 oranında gerilemişti.

Son iki haftada yüzde 38 düşen bankacılık hisseleri, vadeli piyasada yüksek açık pozisyonlara neden olmuş ve aracı kurumların finansal istikrarını tehdit edebilecek noktaya ulaşmıştı. Hisselerdeki sert düşüş daha önceki iki aylık sert rallinin ardından gelmişti.

Vadeli piyasada eylül kontratlarının takas günü yaklaşırken bazı yatırımcılar aracı kurumların gerekli yükümlülükleri yerine getiremeyebileceği endişesini taşıyordu.