Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.965,91 %-0,64
        DOLAR 42,4493 %0,01
        EURO 49,6783 %0,24
        GRAM ALTIN 5.734,61 %-0,10
        FAİZ 38,09 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 78,61 %-1,54
        BITCOIN 92.875,00 %-0,90
        GBP/TRY 56,7260 %0,05
        EUR/USD 1,1677 %0,05
        BRENT 62,89 %0,35
        ÇEYREK ALTIN 9.376,09 %-0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Take Off İstanbul 2025 için geri sayım başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Take Off İstanbul 2025 için geri sayım başladı

        Bu yıl 8. kez düzenlenecek olan Take Off İstanbul, bir kez daha şehri teknoloji ve inovasyonun merkezine dönüştürmeye hazırlanıyor. Bölgenin en büyük girişimcilik zirvesi olan Take Off, 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları, girişimcileri ve ekosistem paydaşlarını bir araya getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Take Off İstanbul 2025 için geri sayım başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bugüne kadar 100’den fazla ülkeden yüzlerce girişim ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Take Off;

        geleceğin dünyasını inşa eden girişimcilere hayallerine ulaşma fırsatı sunuyor. Türkiye Teknoloji

        Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen zirve, Türkiye’nin global inovasyon vizyonunu bir üst seviyeye taşıyan öncü etkinliklerden biri olmayı sürdürüyor.

        2018’de yolculuğun ilk adımlarının atılmasından bu yana Take Off İstanbul, girişimlerin dünya

        çapında sınırları aşmasını sağlayan bir platform haline geldi. Bugüne kadar yaklaşık 1000 girişime ev sahipliği yapan zirve, toplamda 1,8 milyon dolar tutarında ödül ve yatırım imkanı sağladı. Take Off İstanbul’un başarı hikayesi, Türkiye’nin ise global inovasyon ekosistemindeki etkisini artırmaya

        devam ediyor.

        Bu yıl Take Off İstanbul, 40 ülkeden 500’ün üzerinde girişimi, 250’den fazla yatırımcıyı, 80 paydaşı ve 13 sponsor kurumu bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, global ölçekte iş birliğini güçlendirecek yatırım ve networking fırsatları sunulacak. Ayrıca katılımcıların bağlantılarını pekiştirmelerine olanak tanımak amacıyla “Girişimci Etkinliği” ve “Uluslararası Yatırımcı Buluşması” etkinlikleri de düzenlenecek. Öte yandan ziyaretçiler, sahnede yer alan panellerde uzman isimleri dinleyebilecek, seçilen girişimlerin yan sahnedeki sunumlarını izleyebilecek, özel tasarlanmış deneyim alanları ve interaktif aktiviteler ile hem bilgi edinip hem de unutulmaz anılar biriktirebilecekler. Önde gelen kurumlar, küresel paydaşlar ve şirketlerin katılımıyla Take Off İstanbul; fikirlerin yatırıma ve güçlü iş birliklerine dönüştüğü dinamik bir atmosfer oluşturuyor.

        T3 Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi

        öncülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul; ilham veren konuşmacılar, ses getiren girişimler ve iş

        dünyasından en önemli isimlere ev sahipliği yapacak. Girişimciliğin zirvesi Take Off İstanbul’a katılmak için ziyaretçi kaydı https://takeoffistanbul.com/tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin