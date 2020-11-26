Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü

Konya’da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.Ö. (33) idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise araçtan savrularak yan tarafta bulunan evin çatısına düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'de Osmanlı dönemine ait Arapça ve Farsça el yazma kitaplar ele geçirildi
GÜNDEMBalıkesir'de ele geçirildi! Hepsi Osmanlı dönemine ...
e Nabız çöktü mü, e Nabız'a nasıl girilir? 2020 e Nabız giriş ekranı Covid-19 test sonucu öğrenme
GÜNDEMe Nabız çöktü mü, e Nabız'a nasıl girilir?
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
GÜNDEMİçişleri'nden yeni korona genelgesi
TBMM'de enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
GÜNDEMEnerji düzenlemesi teklifi kabul edildi
ÖSYM KPSS önlisans sonuçları için tarih verdi! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman?
GÜNDEMKPSS önlisans sonucu için geri sayım
İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti
GÜNDEMİYİ Parti'li Gök hayatını kaybetti
12 bin sağlık personeli alımı başvurusu: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?
GÜNDEM12 bin sağlık personeli alımı!
Karı-koca 1 hafta arayla koronavirüse yenik düştü
GÜNDEMKarı-koca koronavirüse yenik düştü
Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar
GÜNDEMMilli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Sinovac aşı nedir, Çin'den ne zaman Türkiye'ye aşı gelecek? Koronavirüs aşısı Sinovac ne kadar?
GÜNDEMSinovac aşı nedir, ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X