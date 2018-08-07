Kaza, Kırıkkale’de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Nokta Kavşağı’nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil tam 185 metre yerde sürüklendi. Sürüklenme sırasında karşıdan karşıya geçen bir kişi ise son anda ezilmekten kurtuldu.
Kazada savrulan otomobilin ön lastiği yerinden çıktı. Otomobilin sürüklenme anı MOBESE kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıları kurtarmak için otomobilin yanına koştu.
Kazada, otomobildeki yolculardan Gökçe İnci Özlük (17) ile Ersin Ateşoğlu (29) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER