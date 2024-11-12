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        Haberler Bilgi Yaşam Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi: 12 Kasım tağşiş ve taklit yapılan gıdalar hangisi?

        Taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi: Güncel tağşiş ve taklit yapılan gıdalar hangisi?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini duyurmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından en son açıklanan yeni listede zeytinyağının yanı sıra peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarptı. İşte taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:11
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        Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ markalarının olduğu birçok firmayı güncel olarak duyurmaya devam ediyor.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI LISTEDE YER ALAN BAZI ÜRÜNLER VE MARKALAR ŞU ŞEKILDE;

        Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.

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        SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK OLAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

        TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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