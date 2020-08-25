Taksi 4 oyuncuları kimler? Taksi 4 filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Bir taksi şoförünün başından geçen maceraları anlatan Taksi 4 filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

TAKSİ 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Komiser Gilbert, sıradan bir Otel temizlikçisini terörist, ünlü Futbolcu Djibril Cisse'yi ise kaçak bir göçmen sanmıştır. Belçikalı bir suçlu Afrika'ya gönderilmeden önce 24 Saat boyunca Marsilya polisine emanet bırakılır. Emilien, o kadar saf bir polistir ki, bunun farkına varan hırsız, Emilien'i aslında masum biri olduğuna kolayca ikna eder.

TAKSİ 4 FİLMİ OYUNCULARI

Samy Naceri

Frédéric Diefenthal

Jean-Christophe Bouvet

Bernard Farcy

Edouard Montoute

Emma Sjöberg-Wiklund

Djibril Cissé