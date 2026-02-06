Habertürk
        Taksici, Bülent Ersoy'u böyle görüntüledi

        Taksici, Bülent Ersoy'u böyle görüntüledi

        Bülent Ersoy, İstanbul'da taksiye bindi. Taksici Yüksel Nas, arabasına binen Ersoy'un videosunu çekti

        06.02.2026 - 17:28
        Taksici, Bülent Ersoy'u görüntüledi
        Türk sanat müziğinin 'diva'sı Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksiye bindi. Yüksel Nas isimli taksici, otomobiline binen Ersoy'u cep telefonuyla görüntüledi.

        O anlar, Instagram'da 850 bin kez izlendi. Taksici Yüksek Nas, ardından Bülent Ersoy ile özçekim yapıp, fotoğrafı da profil fotoğraf yaptı.

