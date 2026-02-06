Taksici, Bülent Ersoy'u böyle görüntüledi
Bülent Ersoy, İstanbul'da taksiye bindi. Taksici Yüksel Nas, arabasına binen Ersoy'un videosunu çekti
Giriş: 06.02.2026 - 17:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:28
Türk sanat müziğinin 'diva'sı Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksiye bindi. Yüksel Nas isimli taksici, otomobiline binen Ersoy'u cep telefonuyla görüntüledi.
O anlar, Instagram'da 850 bin kez izlendi. Taksici Yüksek Nas, ardından Bülent Ersoy ile özçekim yapıp, fotoğrafı da profil fotoğraf yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ