Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksiciye öldüresiye dayak!

        Ankara'da 74 yaşındaki taksiciye öldüresiye dayak! Saldırgan gaspçı aranıyor!

        Ankara'da bir kişi, bindiği taksinin şoförüne dehşeti yaşattı. Taksi şoförü 74 yaşındaki Ahmet Babalıoğlu, Balgat'tan alıp Dikmen'e getirdiği yolcudan ücretini isteyince saldırıya uğradı. Babalıoğlu, müşteri tarafından tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp edildi. Polis saldırgan gaspçıyı yakalamak için çalışma başlatırken, taksici güvenlik kamerasına yansıyan korku dolu o anları anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksiciye öldüresiye dayak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da müşterisi tarafından öldüresiye dövülerek gasp edilen taksici Ahmet Babalıoğlu (74), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Taksicinin darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Semti Bağ Sokak'ta meydana geldi. Çankaya ilçesinde Balgat semtinden alarak Dikmen'e getirdiği yolcudan ücretini isteyen taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu, müşterinin saldırısına uğradı.

        PARASINI DA GASP EDİP, KAÇTI

        Feci şekilde darp edilen Babalıoğlu'nun 140 lirasını da gasp eden saldırgan, olayın ardından kaçtı. Yaralanan Babalıoğlu, çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

        Taksici Ahmet Babalıoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından yaşadığı dehşet anların şöyle anlattı:

        "Gölbaşı istikametinden geliyordum. Yol üzerindeki alışveriş merkezinden müşteriyi alıp Dikmen'e götürdüm. Parayı istediğimde, 'Ne parası lan' dedi. Ardından da saldırdı, sonra kaçtı. Yolculuk sırasında teybin sesini sonuna kadar açtı ve hiçbir şey demedi. Ben de ters birisi olduğunu görünce bir şey demedim.

        Bana arabanın içerisinde vurmaya başladı. Sonrasında çevredeki vatandaşlar yardımıma geldi. Elimi yüzümü yıkayıp hastaneye götürdüler beni. Çok fazla kanım aktı yola. Üstüne bir de 140 lira paramı aldı saldırgan. Kendisini daha önce görmedim, tanımıyordum. Şu anda yüzümde, burnumda kırıklar var. Gözümün merceğinde kayma oluşmuş. Sol kolumda felç var zaten. Kendisinin bir an önce yakalanmasını istiyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri ankara
        #taksici
        #gasp
        #darp
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler