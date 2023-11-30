Taksiciye öldüresiye dayak!

Ankara'da müşterisi tarafından öldüresiye dövülerek gasp edilen taksici Ahmet Babalıoğlu (74), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Taksicinin darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Semti Bağ Sokak'ta meydana geldi. Çankaya ilçesinde Balgat semtinden alarak Dikmen'e getirdiği yolcudan ücretini isteyen taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu, müşterinin saldırısına uğradı.

Feci şekilde darp edilen Babalıoğlu'nun 140 lirasını da gasp eden saldırgan, olayın ardından kaçtı. Yaralanan Babalıoğlu, çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Taksici Ahmet Babalıoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından yaşadığı dehşet anların şöyle anlattı:

"Gölbaşı istikametinden geliyordum. Yol üzerindeki alışveriş merkezinden müşteriyi alıp Dikmen'e götürdüm. Parayı istediğimde, 'Ne parası lan' dedi. Ardından da saldırdı, sonra kaçtı. Yolculuk sırasında teybin sesini sonuna kadar açtı ve hiçbir şey demedi. Ben de ters birisi olduğunu görünce bir şey demedim.

Bana arabanın içerisinde vurmaya başladı. Sonrasında çevredeki vatandaşlar yardımıma geldi. Elimi yüzümü yıkayıp hastaneye götürdüler beni. Çok fazla kanım aktı yola. Üstüne bir de 140 lira paramı aldı saldırgan. Kendisini daha önce görmedim, tanımıyordum. Şu anda yüzümde, burnumda kırıklar var. Gözümün merceğinde kayma oluşmuş. Sol kolumda felç var zaten. Kendisinin bir an önce yakalanmasını istiyorum."