Polis ekipleri müdahale etti

Edinilen bilgiye göre; Nazilli’den bir taksiye binerek Aydın’a gitmek istediğini belirten 30 yaşlarındaki bir kadın Aydın’a geldiğinde taksi ücretini ancak taksi şoförünü rehin aldı.

İHA'nın haberine göre, kadının garip tavırlar sergileyip araçtan inmemesi üzerine Efeler ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda bulunan polis noktasına gelen taksici, zor durumda olduğunu belirterek polisten yardım istedi.



Kadının taksiciden ayrılmak istememesi üzerine polis, şoförü araçtan indirip polis otosuna bindirerek koruma altına aldı. Uzun süre polislere zor anlar yaşatan genç kadın bölgeye gelen diğer polislerin yardımı ile ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü.