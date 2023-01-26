Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Taksilerde 'tepe lambası' teklifi görüşülecek - Haberler
ABONE OL

İstanbul'da taksilerde 'rezerve' dönemi

İBB'nin UKOME toplantısında bugün taksilerde tepe lambası teklifi görüşülecek. Teklif kabul edilirse İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu' yolcu yoksa 'boş' yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak

Taksilerde 'tepe lambası' teklifi görüşülecek - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" bugün UKOME toplantısında görüşülecek.

DHA'da yer alan habere gör teklif kabul edilirse İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak.

"YOLCU SEÇİMİNİ ORTADAN KALDIRACAK"

Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu' yolcu yoksa 'boş' yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması planlıyor. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıda olumlu yönde oy kullanacaklarını ve uygulamanın faydalı olacağını belirtti. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise tepe lambalarının İstanbullular yararına olacağını ve böylelikle yolcu seçimin ortadan kalkacağını ifade etti.

UKOME toplantısında İstanbullunun gündeminden düşmeyen konulardan bir tanesi olan taksilere yeni teklif geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunacağı 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edilirse 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu lambalar yolcu ve taksici arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu', yolcu yoksa 'boş', yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise gündeme gelecek teklifi destekleyeceklerini belirtirken taksicilerde uygulamanın kendilerine fayda sağlayacağını ifade etti.

"TEKLİF UKOME'DEN GEÇERSE BÜTÜN TAKSİLER BUNU TAKMAK ZORUNDA OLACAK"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bazı araçlarda yolcu olup olmadığının anlaşılmadığını belirterek, "Yeni bir sistem hayata geçecek. Biz de destekliyoruz ve çok önemli. Ticari taksilerin tepe lambaları LED ışıklı olacak. Taksimetreye entegreli olacak. Taksimetre açık yani aracın içerisinde yolcu varsa tepe lambası dolu yazacak. Taksimetre kapalı ise tepe lambası boş yazacak. Eğer taksici arkadaşımız uygulamadan çağrılıyorsa veya bir yolcu telefon çağrısına gidiyorsa LED ışıklı tepe lambasında rezerve yazacak. Ve Allah korusun herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıysa yolcunun araç içerisindeki şiddetiyle karşılaştıysa veya bir sıkıntılı olaysa imdat yazısı yazacak. Biz bu projeyi destekliyoruz. İstanbul halkımız için de çok önemli. En azından bir yerde taksi bekledikleri zaman gelen taksinin dolu veya boş olduğunu tepe lambasından okuyup görecekler. Burada da yolcuyla taksicinin arasındaki 'almıyor veya neden almadı' gibi algılar da ortadan kalkmış olacak. Bu konu UKOME'nin gündeminde, konuyla alakalı müzakere edilecek. Eğer bu karar alınırsa biz bu kararın bütün taksilerde uygulanmasını talep ediyoruz. Tabii tedarik konusu yavaş yavaş tamamlanır bu tepe lambaları. Tabii bir de mecburi tutulmaz ama karar alınır. Bir zaman tanınır. Ona göre taksi bu tepe lambalarının tedarik ederler. Ama günün sonunda bütün taksiler mecbur bunu takmak zorundalar" diye konuştu.

"3 AY İÇERİSİNDE BÜTÜN TAKSİLERİMİZ SİSTEME GEÇMİŞ OLACAK"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan İstanbul'da taksilerle ilgili sorunlar olduğunu belirterek, "Bu sorunlardan bir tanesini aşabilmek amacıyla taksi şoförüyle taksi yolcusu arasındaki ilişkiyi netleştirmek açısından bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bütün taksilerin tabelalarını akıllı hale getiriyoruz. Taksi yolcusu uzak bir mesafeden taksinin dolu olup olmadığını veya boş olup olmadığını hem renkle hem de yazıyla görebiliyor olacak. Bu sistemin taksimetre entegre olmasını bizim açımızdan çok önemliydi. Bunun entegrasyonunu sağladık. Dolayısıyla eğer bir uygulama üzerinden bir rezervasyon aldıysa şoför taksi şoförü orada bir 'RZV' ifadesi görünüyor olacak. Taksimetre çalışır haldeyse kırmızı renkte dolu ifadesi taksi şapkasında yazıyor olacak. Eğer taksimetre çalışmıyorsa da taksinin müsait olduğunu yeşil renkli ve boş ifadesini yoldakilere belirtecek. Bu kararı aldıktan sonra üç ay içerisinde tüm mevcut taksilerin bu sisteme geçmelerini, bu şapkaları temin etmelerini sağlamış olacağız. Çeşitli firmalar bu şapkaları temin etmek için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BU UYGULAMA YERİNDE BİR KARAR"

Taksici Hasan Kön "Bence uygulama iyi olur. Çünkü aracımız dolu olduğu zaman bile müşteri içeriyi göremiyor. Sonrasında bizi almıyor diyorlar. O yönden yerinde bir karar. Taksiciler için zararlı bir tarafı yok kabul edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Taksici Erkan Şuözer "Normalde ışıklı tabelalarımız var. Müşteri olduğunda ışıklı tabelamız sönük oluyor. S.O.S butonunu kullanırım. Sonuçta bir şey olduğunda direkt imdat yazacak" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Van'da 480 personelin katılımıyla operasyon!
GÜNDEM Van'da 480 personelin katılımıyla operasyon!
Regaip Kandili namazı ve kılınışı detaylı rekat rekat anlatım
GÜNDEM Regaip Kandili namazı
Son dakika: İçişleri'nden düzensiz göçle mücadele açıklaması
GÜNDEM İçişleri'nden düzensiz göçle mücadele açıklaması
Son dakika haberi: Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da yakalandı - Gündem haberleri
GÜNDEM Suriye'de DEAŞ'a bir darbe daha! Sözde kadı da ...
Son dakika haberler: Diyarbakır'da lüks villada "Pes" dedirten hırsızlık! Yemek yiyip kaldılar! - Güncel haberleri
GÜNDEM Lüks villada "Pes" dedirten hırsızlık! Yemek yiyip ...
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 26 Ocak 2023 Bursa TOKİ kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Bursa kuraları canlı yayında çekiliyor!
KORKUNÇ YANGIN | Son dakika: Alevlerin ardından feryatlar yükseldi! - Güncel Öne çıkan haberler
GÜNDEM Alevlerin ardından feryatlar yükseldi!
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023 | Regaib Kandili Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler nelerdir? Regaip Gecesinde neler yapılmalı?
GÜNDEM Regaip Kandili ibadetleri
DENİZLİ TOKİ kura çekimi sonuçları canlı: 26 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası
GÜNDEM TOKİ heyecanı Denizli'de! İşte kura sonuçları...
Son dakika haberler: Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Antalya bağıra bağıra gelen ölüm!
GÜNDEM Ehliyetine 2042'ye kadar el konulmuştu! Bağıra bağıra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.