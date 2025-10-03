Taksim'de gasp cinayeti!

Taksim'de gece saatlerinde İbrahim Halil Heke’nin (44) önünü kesen Ersel K. (28) kendisinden para istedi. Bunu reddeden Heke ile Ersel K. arasında arbede çıktı.

DHA'nın haberine göre kavgada Ersel K.’nin bıçağı göğsüne saplaması sonucu İbrahim Halil Heke hayatını kaybetti.

Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan ve poliste 11 suç kaydı olduğu öğrenilen olan Ersel K. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'deki Cumhuriyet Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünel merdivenlerinde duran İbrahim Halil Heke’nin yanına Ersel K. adlı kişi geldi. Burada Ersel K. iddiaya göre Heke’den para istedi. Heke’nin para vermeyi reddetmesi üzerine Ersel K. ile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçağını çeken Ersel K., Heke’yi göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Heke ağır yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim Halil Heke, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Heke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.