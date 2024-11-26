Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Taksim'de izinsiz yürüyüşe 169 gözaltı

        Taksim'de izinsiz yürüyüşe 169 gözaltı

        İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen kalabalık, kendilerine engel olan polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Olaylarda 160'ı kadın 169 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksim'de izinsiz yürüyüşe 169 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Valiliği, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında izinsiz her türlü eylem ve yürüyüşü yasakladı.

        Kalabalık bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekipleri, valilik kararı doğrultusunda meydana çıkacak bütün güzergahları kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Polisin çağrı ve uyarılarına dikkate almayan bir grup Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis ve kalabalık arasında arbede yaşandı. Kalabalığın içinden bir grup polise biber gazı ve sprey boyalarla saldırdı.

        Yaşanan olaylarda 160 kadın, 9 erkek toplam 169 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taksim
        #kadına şiddet
        #gösteri
        #gözaltı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Erkeklere tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?