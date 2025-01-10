Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksim'de kadınların laf atma kavgası! | Son dakika haberleri

        Taksim'de kadınların laf atma kavgası!

        Taksim'de alkolün etkisinde olduğu öne sürülen iki kadın arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Birbirlerine saldıran iki kadını, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anları hem güvenlik hem de cep telefonu kamerası kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksim'de kadınların laf atma kavgası!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Beyoğlu'nda olay, saat 08.15 sıralarında Taksim'de Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü oldukları iddia edilen iki kadın arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.

        ÖNCE KÜFÜR SONRA SALDIRI

        DHA'daki habere göre karşılıklı küfürleşmelerin yaşanması üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

        AYAĞA KALKIP KAVGAYA DEVAM ETTİ

        REKLAM

        Çevredeki erkekler kavga eden iki kadını birbirinden ayırdı. Kadınlardan biri bu sırada yere düştü. Yeniden ayağa kalkan kadın, diğer kadının önce üstüne yürüdü ardından da küfürler yağdırdı; kısa süre sonra da sokaktan ayrıldı.

        TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        "Olmam gereken yerdeyim"
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması
        Trump'tan "Putin ile görüşme" açıklaması