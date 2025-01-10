Taksim'de kadınların laf atma kavgası! Taksim'de alkolün etkisinde olduğu öne sürülen iki kadın arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Birbirlerine saldıran iki kadını, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anları hem güvenlik hem de cep telefonu kamerası kaydetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:08 facebook

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