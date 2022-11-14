BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINDA



Bakan Soylu, terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



PKK/PYD terör örgütünün saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, "Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Biraz önce bombayı bırakan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı. Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Eğer yakalanmasalardı nereye gideceklerini de beyanlarında söylediler." ifadelerini kullandı.