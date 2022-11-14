Taksim patlamasında ölenlerin isimleri belli oldu

TAKSİM PATLAMASI'NDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?



Saldırının olduğu bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Tanıklarla görüşülüyor. An itibariyle 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisinin durumu ağır." dedi

Saat 22.45 sularında bir açıklama daha yapan Oktay, 81 yaralının 39'unun taburcu edildiğini bildirdi.