Taksimetre kavgasında yumruklar havada uçuştu!

Beylikdüzü'nde iddiaya göre, taksimetre ücretinden dolayı şoför ile müşteriler arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ile yabancı uyruklu 2 müşteri arasında taksimetre ücreti nedeniyle tartışma çıktı.