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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da taksimetre kavgasında yumruklar havada uçuştu! - Güncel haberler
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Beylikdüzü'nde yumruklu taksimetre kavgası

İstanbul'da bir taksici ile müşterileri arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İstanbul'da taksimetre kavgasında yumruklar havada uçuştu! - Güncel haberler
Taksimetre kavgasında yumruklar havada uçuştu!
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DHA

Beylikdüzü'nde iddiaya göre, taksimetre ücretinden dolayı şoför ile müşteriler arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ile yabancı uyruklu 2 müşteri arasında taksimetre ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavga sırasında yumruklar kullanıldı.

Uzun bir süre devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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