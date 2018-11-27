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Irak'ta PKK ofisine baskın
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Talabani, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın ofisini kuşattı!

Terör örgütü PKK'nın Irak'ta siyasi ve propaganda faaliyetini yürüten derneği "Tevgeri Azadi"nin faaliyetlerine son vermesi için IKYB harekete geçti. Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi, derneğin Süleymaniye'deki faaliyetlerini durdurmasını istedi. Karara direnen terör örgütünün derneğine ise sabah saatlerinde operasyon başlatıldı

27.11.2018 - 14:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Irak merkezi yönetiminin dört yıl önce kurulmasına izin verdiği merkezi Bağdat’ta bulunan ve terör örgütü PKK’nın siyasi-propaganda faaliyetlerini sürdüren Tevgeri Azadi derneğinin Süleymaniye’deki faaliyetlerine son verilmesi istendi.

"SÜLEYMANİYE'Yİ TERK EDİN"

Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi olan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) önemli isimlerinden Kubat Talabani, dün itibariyle 24 saat içinde PKK'nın uzantısı olan Tevgeri Azadi derneğinin kapatılmasını ve Süleymaniye'yi terk etmesini istedi.

TALABANİ İLK ADIMI ATTI

Tevgeri Azadi derneği, terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki Kürt yönetimi bölgesinde zaman zaman elebaşı Öcalan'ın posterleri ile gösteriler organize ediyordu. Kürt yönetimi Dohuk ve Erbil kentlerinde Irak merkezi yönetiminden resmi izin alınmasına rağmen büro ve temsilcilikler açmasına izin vermemişti. Ancak Türkiye ile yaşanan siyasi süreç nedeniyle IKYB yönetimi bir süredir terör örgütü PKK mensuplarının Süleymaniye bölgesinde rahat hareket etmesine olanak tanıyordu. Geçen yıl iki devlet yetkilisinin Süleymaniye’de kaçırılması ile başlayan sürecin devamında Türkiye’nin uyguladığı yaptırımlar sonucu IKYB yöneticileri, örgütün Süleymaniye içindeki faaliyetlerini askıya almak üzere ilk adımı atmış oldu.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER YAPILIYORDU

Kubat Talabani’nin 24 saat içinde kapatılması emrini verdiği Tevgeri Azadi derneği, terör örgütünün Süleymaniye’deki resmi istihbarat ve diplomatik temsilcilerle görüşmeler yaptığı bir merkeze dönüşmüştü. Bölgedeki yerel asayiş güçlerinden alınan bilgilere göre FETÖ elebaşları ile birçok görüşmenin de Süleymaniye’deki Tevgeri Azadi bürosunda gerçekleştirildiği öğrenildi. FETÖ’nün sözde Irak imamları ile örgütün Avrupa’daki temsilcilerinin birçok kez bu büroda bir araya geldiğinin de yerel asayiş güçleri tarafından KYB yetkililerine iletildiği kaydedildi.

 

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