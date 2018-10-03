Talat Bulut, 23 Mart 1956'da Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Dizi tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanında aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? İşte Talat Bulut'un hayat hikayesi...

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956’da Sarıkamış Kars’ta doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray’ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı’dır.

TALAT BULUT TACİZ İDDİALARI

Talat Bulut’un rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki asistan, yaşadıklarını anlattı. Özge Ş., “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi.

TALAT BULUT'UN FİLMOGRAFİSİ

Yasak Elma - 2018 (dizi)

Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 (dizi)

Göç Zamanı - 2016 (dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (dizi)

Mutluluk - 2007

Annem - 2007 (dizi)

Saklambaç - 2005 (dizi)

Aşk Olsun - 2003 (dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (tv filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Kızları - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979

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