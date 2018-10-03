Talat Bulut kimdir?
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Talat Bulut kimdir? Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Buluta yapılan taciz iddası!

Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterini canlandırmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Talat Bulut, Aşk Olsun, Annem, Köçek gibi birçok dizide oyunculuk yeteneğini sergiledi. Talat Bulut taciz iddiaları ile de gündemden düşmüyor. Peki Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

03.10.2018 - 10:27 | Güncelleme:

Talat Bulut, 23 Mart 1956'da Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Dizi tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanında aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? İşte Talat Bulut'un hayat hikayesi...

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956’da Sarıkamış Kars’ta doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray’ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı’dır.

TALAT BULUT TACİZ İDDİALARI

Talat Bulut’un rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki asistan, yaşadıklarını anlattı. Özge Ş., “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi.  

TALAT BULUT'UN FİLMOGRAFİSİ

  • Yasak Elma - 2018 (dizi)
  • Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 (dizi)
  • Göç Zamanı - 2016 (dizi)
  • Mucize - 2014
  • Kasaba - 2009 (dizi)
  • Mutluluk - 2007
  • Annem - 2007 (dizi)
  • Saklambaç - 2005 (dizi)
  • Aşk Olsun - 2003 (dizi)
  • Melekler Evi - 2000
  • Abuzer Kadayıf - 2000
  • Köçek - 2000 (tv filmi)
  • Cemile - 1996
  • Cemile ve Umudun Kızları - 1995
  • Manisa Tarzanı - 1994
  • Herşeye Rağmen - 1988
  • Kurtar Beni - 1987
  • Prenses - 1986
  • Son Urfalı - 1986
  • Su - 1986
  • Yapayalnız - 1986
  • Yunus Emre - 1986
  • Kurbağalar - 1985
  • Kuyucaklı Yusuf - 1985
  • Fidan - 1984
  • Karanfilli Naciye - 1984
  • Firar - 1984
  • Derman - 1983
  • Göl - 1982
  • Çayda Çıra - 1982
  • Yaşamak Seninle Güzel - 1982
  • Yılanı Öldürseler - 1981
  • Beni Böyle Sev - 1980
  • Hazal - 1979

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