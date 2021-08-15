Taliban Celalabad'ı da ele geçirdi 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı.

Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı. Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.