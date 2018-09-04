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Taliban: Hakkani örgütü kurucusu Celaluddin Hakkani öldü

Afgan Talibanı, uzun süredir hasta olan Hakkani militan şebekesinin kurucusu Celaluddin Hakkani'nin öldüğünü duyurdu. 1980lerde Afganistan'da Sovyetlere karşı savaşan Hakkani, 1996'da Taliban'la müttefik olmuştu.

04.09.2018 - 11:02 | Güncelleme:
- AFP
Celaluddin Hakkani

Afgan Taliban'ı örgütü, uzun yıllardır hasta olan Hakkani militan şebekesi kurucusu Celaluddin Hakkani'nin öldüğünü duyurdu.

Hakkani'nin Afganistan'da Taliban ve el Kaide ile yakın bağları vardı.

Hakkani şebekesi, son yıllarda Afgan güvenlik güçleri ile Nato'ya yönelik düzenlenen çok sayıda saldırının da sorumlusuydu.

Örgütün kontrolünün 2001 yılında Hakkani'nin oğlu Seracuddin Hakkani'ye geçtiği düşünülüyor.

Afgan Talibanı'ndan yapılan açıklamada Celaluddin Hakkani için, "Gençliğinde ve sağlığında, Allah'ın dini için olduğu kadar, son yıllarında uzun süredir mustarip olduğu hastalığa da göğüs gerdi" dendi.

Açıklamada Hakkani'nin ölüm tarihi veya ölüm yerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Sovyetlere karşı savaştı

Hakkani'ye yakın kaynaklar 2015 yılında BBC'ye açıklamalarında liderlerinin 'en az bir yıl önce öldüğünü' söylemişlerdi ancak bu haberler hiçbir zaman teyit edilmemişti.

Celaluddin Hakkani, 1980li yıllarda Afganistan'ı işgal eden Sovyet güçlerine karşı gerilla savaşı yürütmüştü.

ABD'li yetkililer o dönem Hakkani'nin, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için 'değerli bir kazanç' olduğunu söylemişti. Ama Hakkani daha sonra, Afganistan'da 1996'da iktidarı ele geçiren Taliban'la müttefik oldu.

Afgan Taliban'ı açıklamasında Hakkani için 'örnek bir savaşçı… ve döneminin en mümtaz cihat hareketi öncülerinden' olduğunu söyledi.

Hakkani örgütü, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2017 yılında gerçekleştirilen ve 150'den fazla kişinin öldüğü saldırıdan da sorumlu tutuluyor.

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