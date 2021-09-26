AA / HABERTURK.COM

Taliban, Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde, insan kaçırma suçlamasıyla öldürülen 4 kişinin cansız bedenini, ibret olsun diye meydanda astı.

Herat Vali Yardımcısı Mevlevi Şir Ahmed Ömer, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 4 kişinin, Herat vilayetinde faaliyet gösteren bir tüccar ve oğlunu kaçırdığını belirtti.

Ömer, kaçırılanların kurtarılması için bir operasyon düzenlendiğini kaydetti.

4 kişinin operasyon sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade eden Ömer, çatışmada bir Taliban mensubunun da yaralandığını söyledi..

Ömer, öldürülen insan kaçakçılarının cesetlerinin sabah saatlerinde Çevk Meydanı"nda asıldığını belirterek, "Diğerlerinin ibret alması için insan kaçıranların cesetleri meydanda asıldı." ifadesini kullandı.

EL KESME CEZASI GERİ GELMİŞTİ

Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi The Associated Press'e yaptığı açıklamada, Afganistan'ı geçmişte yönettiklerinde döneminde gerçekleştirdikleri el kesme cezasının halk önünde olmasa bile gerçekleştirileceğini söylemişti.

Geçmişte Taliban’ı bu cezalar sebebiyle eleştirenlere yanıt veren Turabi, "Herkes stadyumdaki cezalar için bizi eleştirdi, ancak biz onların yasaları ve cezaları hakkında hiçbir şey söylemedik. Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söylemesin. İslam'a uyacağız ve yasalarımızı Kuran'a göre yapacağız." dedi.

"Ellerin kesilmesi güvenlik için çok gerekli, caydırıcı etkisi var" diyen Turabi, Bakanlar Kurulu'nun cezaların halka açık bir yerde yapılıp yapılmayacağını konusunda çalıştığını ifade etti.