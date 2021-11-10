Taliban tarafından vurulmuştu: Nobel sahibi Malala'nın mutlu günü 0:00 / 0:00

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Nobel Barış Ödülü'nün en genç sahibi, insan hakları aktivisti Malala Yousafzai evlendiğini duyurdu.

2012'de henüz 15 yaşındayken Pakistan'da kız çocuklarının eğitim hakları için protestolar düzenleyen Malala, Taliban tarafından vurulmuştu.

2014 yılına ise 17 yaşındayken Nobel Barış Ödülü’nü kazanarak bu ödülün en genç sahibi olarak tarihe geçmişti.

24 yaşındaki Pakistanlı insan hakları savunucusu Malala sosyal medya hesabında evlendiğini duyurdu.

Malala, "Bugün hayatımda özel bir gün. Asser ve ben hayat boyu ortak olmak için düğüm attık. Ailelerimizle birlikte Birmingham'da evde küçük bir nikah töreni yaptık. Bize dualarınızı gönderin. Önümüzdeki yolculukta beraber yürümek için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

TALİBAN HEDEF ALDI

Malala, 2012’de Pakistan’daki evine dönerken Taliban tarafından hedef alındı ve kafasından vuruldu.

Tedavisi için ailesiyle birlikte İngiltere'nin Birmingham şehrine gitti. Haziran 2020'de Oxford'dan mezun oldu.