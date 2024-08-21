Tam Kafadan Karavana filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Tam Kafadan Karavana filmi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Tam Kafadan Karavana filmi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bu akşam izleyicilerle buluşacak. İşte Tam Kafadan Karavana filmi oyuncuları, konusu hakkında merak edilen bilgiler....
Yönetmenliğini Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk’ün üstlendiği Tam Kafadan Karavana filmi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Bu akşam film televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Peki, Tam Kafadan Karavana filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Tam Kafadan Karavana filmi nerede çekildi? İşte detaylar...
TAM KAFADAN KARAVANA FİLMİ KONUSU NE?
Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle Espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına 'mobil oyun konseptine' geçtiklerini söyler.
Mahallelerinde bulunan top sahasına çektiği karavanı kulübün yeni merkezi olarak açıklayan Şenol Başkan, takımını da antremanları burada yaptırmaya zorlar. Turnuvaya hazırlanması için kamp yapması gereken takım, karavanda gereken ortamı sağlayamayınca dağılma aşamasına gelir. Şenol Başkan, takımını dağılmaktan kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundadır.
TAM KAFADAN KARAVANA OYUNCULARI KİMLER?
Ali Biçim
Mesut Can Tomay
Efekan Can
Burak Güneş
Serkan Dağlı
Burcu Karakaya