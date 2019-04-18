Yerel seçimlerin sonrasında özellikle İstanbul'da yapılan itirazlarla gündeme gelen kavramlardan biri de "tam kanunsuzluk" oldu. AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'ya "Seçim sonuçlarında tam kanunsuzluk gerekçesiyle itiraz" edeceği ifade edildi. Kamuoyuna yansıyan haberler sonrasında pek çok vatandaş, "Tam kanunsuzluk nedir?", "Seçim sonuçlarında tam kanunsuzluk gerekçesiyle itiraz nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tam kanunsuzluk kavramıyla ilgili detaylar...

TAM KANUNSUZLUK NEDİR?

Tam kanunsuzluk, genel olarak "kanun emredici hükümlere aykırılık hali" anlamına geliyor.

TAM KANUNSUZLUK'TA ZAMANAŞIMI VAR MI?

Kimi hukukçular da 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" kapsamında seçimlerin düzenlenmesi koşullarına aykırılık teşkil eden olayların ve hallerin tespit edilmesi halinde "tam kanunsuzluk" durumunun oluşabileceğini ve böyle bir durumda zamanaşımının işleyemeyebileceğini öne sürüyor.