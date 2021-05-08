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Tam kapanma 1 hafta uzatıldı mı? Tam kapanma uzayacak m? Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı!

Vatandaşın gündeminde koronavirüs tedbirleri ve ülke genelinde uygulanan tam kapanma yasakları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı tam kapanma kararında 9 gün geride kaldı. Vaka sayılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği seviyeye inmemesi ve 19 Mayıs resmi tatilinin hafta içine denk gelmesi "Tam kapanma 1 hafta uzayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bir hafta daha uzuyor mu, ne zaman bitecek?

Tam kapanma 1 hafta uzatıldı mı? Tam kapanma uzayacak m? Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Türkiye'nin tüm bölgelerinde 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma tedbirlerinin bitiş tarihinin arkasına denk gelen ve resmi tatil olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bir hafta daha uzuyor mu, ne zaman bitecek?

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı ilerdeki günlerde belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısı olarak belirlediği hedef gerçekleşmezse tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılabileceği iddia ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusu üzerine "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.” dedi.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

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