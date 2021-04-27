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HaberlerGündem3. SayfaTam kapanma öncesi 'izin belgesi' kuyruğu! - Haberler
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Avcılar'da 19 günlük kısıtlama için izin belgesi isteyenler kaymakamlığa koştu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Perşembe akşamından itibaren geçerli 19 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti. Ortaya ise çarpıcı görüntüler çıktı. Avcılar'daki kaymakamlığa bu amaçla gelenlere de görevliler e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarını önerdi

Tam kapanma öncesi 'izin belgesi' kuyruğu! - Haberler
Tam kapanma öncesi 'izin belgesi' kuyruğu!
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DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı.

DHA'nın haberine göre, kısıtlama tarihlerinde yolculuk etmek isteyenlere Avcılar Kaymakamlığı'ndaki 'Açık Kapı' görevlileri yardımcı olmaya çalıştı.

İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi. Kaymakamlıkta görevli Kaan Pastutmaz, genelgede belirtilen hususları vatandaşlara tek tek anlattıklarını, başvuru yapmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

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