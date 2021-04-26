Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma uygulanacak. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Koronavirüs vaka sayısının düşmesi, bulaşın artış hızının azalaması için bir dizi yeni önlem alındı. Peki Tam kapanmada nereler açık olur? Tam kapanmada kimler muaf?

TAM KAPANMADA NERELER AÇIK OLUR?

Tam kapanma ile ilgili detaylı bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenen genelgede yer alacak. Ancak İçişleri Bakanlığı Genelgesi henüz yayınlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında verdiği detaylar şöyle:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF?

Tam kapanmada basın ve sağlık çalışanlarının yanı sıra üretim ve imalat tesislerinde çalışanların da muaf olması bekleniyor. Konu hakkında detaylı bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenen genelgede yer alacak.