Tam mevsiminde leziz lahana sarması tarifi! Lahana sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Lahana sarmasının hazırlanışı oldukça özen gerektiren bir süreçtir, ancak ortaya çıkan lezzet buna değer. Lahana sarması yapmak için taze lahana yaprakları, dana veya kıyma eti, pirinç, soğan ve baharatlar kullanılır. Bu malzemelerin ustalıkla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan iç harç, lahanaların sarması için ideal bir lezzet patlaması sunar. Lahana sarması, sadece kış sofralarının değil, aynı zamanda birbirinden farklı lezzetleri bir araya getirerek sofralara renk katan bir yemek alternatifidir.

LAHANA SARMASI MALZEMELERİ NELER?

1 orta boy lahana

250 gram orta yağlı kıyma

1 adet büyük soğan

Bir avuç kırık pirinç

Yeteri kadar tuz ve karabiber