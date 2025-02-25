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        Haberler Magazin Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'na üç - beş ağaç için gittim

        Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'na üç - beş ağaç için gittim

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı'na gitme sebebini ve çözüm süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 23:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:49
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        "Üç - beş ağaç için gittim"
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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Gezi Parkı olayları sırasına Gezi Parkı'na gitmiş olması epeyce tartışma konusu oldu. Karadağlı, bu konuda Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında açıklamalarda bulundu.

        "Gezi Parkı'na neden gittiniz?" sorusuna Tamer Karadağlı; "Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Öyle olmadığını gördüm. Terör örgütü sloganları atan gruplar gördüm ve ben bu grupların yanında durmadım, durmayacağım. AVM yapılacaktı. Ne oldu? AKM yeniden yapıldı ve eskisinden 10 kat daha işlevsel. Bunu da bizim bakanımız döneminde yaptılar" dedi.

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        "ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

        "Çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Tamer Karadağlı; "Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum. Bu benim kişisel fikrim. Ben bürokrasiye girdikten sonra şunu çok net gördüm. Bir devlet aklı varmış. Bunu dışardan anlamak mümkün değil. Ben özel sektördeyken bunu istediğim kadar anlamaya çalışayım anlayabilmem mümkün değil. Devletin içine girdiğinizde bunu çok daha net görebiliyorsunuz. Devlet aklı başka bir şey. Ben de '1-2 senede devlet aklını özümsedim onu hissediyorum' dersem de yalan olur. Ben kişisel olarak Öcalan'ın serbest bırakılmasını doğru bulmuyorum, hâlâ bir bebek katili ve terörist başı olduğunu savunuyorum ve buna inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.

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        "ÇÖZÜMÜN EN YAKIN ZAMANDA OLACAĞINA İNANIYORUM"

        "Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşması yönündeki öneriyi nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Tamer Karadağlı; "Benim anladığım bir şey değil. Anlamadığım bir konuda da bir şey söylemek istemem. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Tabi ki terör bitmeli. Ülkemizde terörden dolayı 40 yıldır kanayan bir yara var. Çözümün en yakın zamanda olacağına inanıyorum ama devletin üst kademesindeki insanlar bizden çok daha fazla bilgiye sahip" ifadeleriyle yanıt verdi.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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        #Gezi Parkı
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