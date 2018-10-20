Sivasspor, Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 0-0 berabere kaldı ve puanını 10'a yükseltti. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Tamer Tuna maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan ve oynamak istedikleri futbolun bu olmadığını dile getiren Tuna, "Oynamak istediğimiz oyun bu değildi. Topa sahip olmak istedik. Pas oyunuyla içeri girişlerimizin daha isabetli olması konusunda daha üretken oynadığımız maçlarımız vardı. Bu haftaya kadar kaybettiğimiz maçlar dahil bu kadar düşük yüzdeyle oynamadık. Kendi oyunumuzdan zevk almadığım için Fenerbahçe'yi değerlendirmeyeceğim. Pozisyonlar bulabilecekken ataklarımızı değerlendiremedik. İkinci yarı hem pozisyon verdik hem de rakip serbest vuruşlar kazandı. İki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibin de bizim de kaçırdığımız pozisyonlar var" ifadelerini kullandı.

Fizik olarak Fenerbahçe'den daha iyi durumda olduklarını belirten Tuna, "Fiziksel olarak Fenerbahçe'den iyiydik. Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonlara baktığınızda hepsi duran toplardan. Pozisyon hatası yapmadan oyuncu avantajıyla pozisyona girdiler. Fiziksel olarak iyi bir takımız. Bu maça da iyi hazırlandık. İkili mücadeleleri kazanan takımdık. Oyun üstünlüğü iki takımda da olmasa da fiziksel olarak iyiydik." diyerek sözlerini tamamladı.

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