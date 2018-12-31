Alınan bilgiye göre, 6. Sanayi Sitesi 576 Sokak'ta tamir için bırakıldığı belirlenen bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikte bulunan başka bir araca sıçradı. AA'nın haberine göre; araçların LPG'li olmasından dolayı patlama sesi duyan site görevlileri durumu itfaiye ve polis ekipleri bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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