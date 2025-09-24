Tammy Abraham: Benim için sürpriz değildi

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Tammy Abraham, galibiyeti değerlendirdi.

"SONUÇ BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Abraham, galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.