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        Haberler Magazin Tammy Abraham'ın evine hırsız girdi - Magazin haberleri

        Tammy Abraham'ın evine hırsız girdi

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tammy Abraham'ın Londra'daki evine hırsız girdi. İngiliz oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda değerli eşyalarının çalındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:56
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        Beşiktaş'ın yıldızına hırsız şoku
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, hırsızlık şoku yaşadı. İtalyan ekibi Roma'dan kadroya katılan İngiliz futbolcunun Londra'daki evine hırsız girdi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abraham, "Bir grup aşağılık insan evime girip değerli eşyalarımı çaldı. Şükür ki ailem güvende." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #beşiktaş
        #Tammy Abraham
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