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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tammy Abraham sağlık kontrolünden geçti! - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham sağlık kontrolünden geçti!

        Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı İngiliz futbolcu Tammy Abraham sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:55
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        Abraham sağlık kontrolünden geçti!
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        Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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