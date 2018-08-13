Bayraktar, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında düzenlenen 2. Hibe Çağrısı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, TANAP'ın rekor sayılabilecek sürede tamamlandığını, 12 Haziran'da Azerbaycan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde 49 yıl sürecek işletme dönemine geçildiğini söyledi.

Bayraktar, TANAP'ın Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ve enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine de yardımcı olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ GÜÇLENECEK"

Proje ile tarihte ilk defa Azeri gazının Avrupa ülkelerine ulaştırılacağını belirten Bayraktar, "Ayrıca, Türkiye’nin bölgesindeki stratejik önemi daha da güçlenmiş olacak. Toplam gaz ithalatımızda yüzde 10’un üzerinde paya sahip olması da gaz arzımızı çeşitlendirmek açısından fevkalade önem arz ediyor. Azerbaycan, Türkiye ve komşu Gürcistan, bölgenin kalkınması, refah ve huzur için böyle büyük bir projenin hayata geçirilebileceğini tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Bayraktar, TANAP'ın boru temini, inşaat ve mühendislik gibi alanlarda Türkiye ekonomisine de büyük katkılar sunduğuna dikkati çekti.

"Proje, enerji arz güvenliği ve istihdamın yanı sıra geçtiği güzergah boyunca bölge halkına destek sağladı." diyen Bayraktar, şunları ifade etti:

"Çevre, sağlık, hayvancılık ve eğitim gibi alanlarda çok önemli yatırımlar gerçekleşti. Gerçekleştirilen faaliyetlere ve projelere yönelik vatandaşların ilgisi ve aldığımız geri bildirimler son derece memnuniyet verici. İkinci hibe çağrısı sonucunda da yöre halkının refahına katkı sağlamak adına başvuruda bulunan emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

431 PROJEYE 70 MİLYON LİRA

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları aracılığıyla sürdürülebilir projeleri desteklediklerini söyyedi.

Düzyol, bu sayede bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkılar sağlandığını kaydederek, "11 ili kapsayan birinci hibe çağrımızla 429 projeye 70 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlandı. İkinci hibe çağrımıza 4 bin civarı başvuru oldu. 431 proje uygun bulundu ve bu projelere yaklaşık 70 milyon lira destek sağlanacak." diye konuştu.

TANAP'ın güzergahı üzerinde yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları, doğrudan hibe fonlama mekanizmasıyla finansman sağladığı projelerle ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekliyor.

Bu kapsamda 23 Haziran-23 Ağustos 2017 tarihlerinde güzergah üzerinde bulunan Ankara ve batısındaki 9 ilden alınan 2. hibe çağrısı sonuçlandı.

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması 2. hibe çağrısına 4 bin civarında proje başvurusu oldu. İdari ve teknik değerlendirmeler sonucu 431 proje, çağrı kapsamında fonlanmaya uygun bulundu. Bu projelere toplam 70 milyon lira civarında hibe desteği sağlanacak.

Böylece TANAP'ın toplam 20 ilden 860 projeye verdiği destek 140 milyon liraya ulaşmış olacak.

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'dan başlayarak 20 il ve 67 ilçeden geçiyor.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan proje ile 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya, 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye taşınacak. Projenin Eskişehir'e kadar olan ve Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk kısmı tamamlandı ve ticari gaz akışı haziranda başladı.

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