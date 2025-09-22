Habertürk
Habertürk
        Taner Çolak'tan yeni aşk şarkısı

        Taner Çolak'tan yeni aşk şarkısı

        Taner Çolak, yeni şarkısı 'Güzellikler Senle Başladı' ile aşkın umut dolu yanlarını modern pop düzenlemesiyle buluşturuyor

        22.09.2025 - 22:47
        Taner Çolak'tan yeni aşk şarkısı
        Türk pop müzik sahnesinde kendine özgü yorumuyla dikkat çeken Taner Çolak, dört ay önce yayınladığı romantik teklisi 'Yak Kavur Ateşinle'nin ardından bu kez dinleyicilerini duygusal ve romantik bir yolculuğa çıkarıyor.

        Yeni çalışması 'Güzellikler Senle Başladı', sanatçının müzikal yolculuğunda samimi bir sayfa açıyor. Şarkı, yalın sözleriyle aşkın umut dolu yanlarını öne çıkarırken, modern düzenlemesiyle de günümüz pop müziğine taze bir soluk getiriyor.

        Taner Çolak, bu parçada bireysel bir deneyimi evrensel bir duyguya dönüştürerek herkesin kendi hayatında karşılık bulabileceği ortak bir his yaratmayı amaçlıyor.

        #Taner Çolak
        #Güzellikler Senle Başladı
