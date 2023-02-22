Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un İzmirli Sportif Direktörü Taner Savut'tan 15 gün sonra acı haber geldi. Felaketin ilk gününden beri bir mucize bekleyen Savut'un ailesi ve sevenleri, binanın enkazı kaldırılmasına rağmen ulaşılamayan Savut'un cenazesini Adana'da buldu.

Başka bir aile tarafından kendi cenazeleriyle karıştırılıp Adana'ya götürüldüğü öğrenilen 2 kız çocuk babası Taner Savut'un naaşını parmağındaki yüzükten teşhis eden ailesi, DNA testinin ardından dün acı haberi duyurdu.

Cenaze törenine, Savut'un annesi Sema Savut, 22 yıllık eşi Pınar Savut, kardeşi Ali Savut ve diğer yakınlarının yanı sıra deprem Hatayspor'un yönetimi, Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, aynı binanın enkazından kendi çabalarıyla hafif yaralı çıkan futbolcu Hataysporlu Kerim Alıcı, daha önce görev yaptığı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve milli futbolcu Efecan Karaca, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, Mehmet Altıparmak, Serkan Özbalta gibi teknik direktörler, eski takım arkadaşları Bilal Kısa, Feyzi Layiç, 2002 yılında Sakaryaspor'da forma giyerken teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Hamamcı'nın yanı sıra spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişi ve yakınları katıldı.