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Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut (49), son yolculuğuna memleketi İzmir'de uğurlandı. Savut'un cenazesi spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişiyi bir araya getirirken, Savut'un annesi Sema Savut'un cenaze arabasında tabutunun başında oğluna vedası yürekleri dağladı.

Taner Savut son yolculuğuna uğurlandı
DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un İzmirli Sportif Direktörü Taner Savut'tan 15 gün sonra acı haber geldi. Felaketin ilk gününden beri bir mucize bekleyen Savut'un ailesi ve sevenleri, binanın enkazı kaldırılmasına rağmen ulaşılamayan Savut'un cenazesini Adana'da buldu.

Başka bir aile tarafından kendi cenazeleriyle karıştırılıp Adana'ya götürüldüğü öğrenilen 2 kız çocuk babası Taner Savut'un naaşını parmağındaki yüzükten teşhis eden ailesi, DNA testinin ardından dün acı haberi duyurdu.

SPOR, SİYASET VE İŞ DÜNYASI CENAZEYDİ

12 yaşında İzmirspor altyapısında başladığı 48 yıllık spor hayatı Hatay'daki depremle sona eren Taner Savut cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Savut için, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Savut'un annesi Sema Savut, 22 yıllık eşi Pınar Savut, kardeşi Ali Savut ve diğer yakınlarının yanı sıra deprem Hatayspor'un yönetimi, Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, aynı binanın enkazından kendi çabalarıyla hafif yaralı çıkan futbolcu Hataysporlu Kerim Alıcı, daha önce görev yaptığı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve milli futbolcu Efecan Karaca, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, Mehmet Altıparmak, Serkan Özbalta gibi teknik direktörler, eski takım arkadaşları Bilal Kısa, Feyzi Layiç, 2002 yılında Sakaryaspor'da forma giyerken teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Hamamcı'nın yanı sıra spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişi ve yakınları katıldı.

KARDEŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenazede Taner Savut'un kardeşi Ali Savut ve akrabaları tabutu başında taziyeleri kabul etti. Taner Savut'un altyapısında yetiştiği İzmirspor'un altyapı oyuncuları, tabut başında nöbet bekledi. Namazın ardından Taner Savut'un annesi Sema Savut'un cenaze arabasında tabutunun başında oğluna vedası yürekleri dağladı.

Savut'un eşi Pınar Savut ve ailesi, bu esnada ayakta durmakta güçlük çekti. Savut'un cenazesi kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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