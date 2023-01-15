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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Tanık Gösterme Nedir, Nasıl Yapılır? Paragrafta Tanık Gösterme Örnekleri
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Tanık gösterme nedir, nasıl yapılır? Paragrafta tanık gösterme örnekleri

Düşünceyi geliştirme yolları, parçada anlatılan bir fikri daha anlaşılır hale getirerek okuyucuları etkilemek, okuyucunun ilgisini parçanın üzerine yoğunlaştırmak için kullanılan bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Yazıda aktarılan görüşlerin, okuyucu tarafından kabul edilmesini amaçlayan düşüncenin geliştirme yollarından bir tanesi de tanık gösterme yöntemidir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tanık Gösterme Nedir, Nasıl Yapılır? Paragrafta Tanık Gösterme Örnekleri
HABERTURK.COM

Sadece bir paragrafta ya da metinde değil; günlük yaşamda da sıklıkla başvurulan düşünceyi geliştirme yolları ile insanlar, sahip olduğu düşüncelerin diğer insanlar tarafından kabul görmesini sağlamak isterler. Bu ve benzeri amaçlarla başvurulan bir yol olan tanık gösterme kısaca tanımı nedir? Tanık gösterme tırnak içinde olmak zorunda mı? İşte, tanık gösterme yöntemi hakkında tüm detaylar…

Tanık Gösterme Nedir?

Düşünceyi geliştirme yollarında bir tanesi olan tanık gösterme; sahip olunan bir düşünceyi savunmak ve o düşünceyi diğer insanlara kabul ettirebilmek için, aynı görüşü paylaşan ve fikirlerine itibar edilen bir başka kişiden alıntı yapılması olarak tanımlanmaktadır. Bir görüşü belirtmek için tanık gösterme yöntemine başvurulduğunda, alıntı yapılan kişinin yalnızca adının verilmesi yeterli değildir. Tanık göstermede asıl önemli olan fikirlerimizi destekleyen metinleri alıntı şeklinde belirtmektir.

Peki, bir metinde başvurulan tanık gösterme tırnak içinde olmak zorunda mı? Eğer yetkin kişiden alıntı yapılan metin, yazar tarafından kendi sözü haline getirilip, dolaylı anlatım yoluyla aktarılıyorsa tırnak içine alınması gerekmez. Ancak alıntı yapılan metin doğrudan anlatım yoluyla aynen alınıp aktarılıyorsa tırnak içinde verilmelidir.

Tanık Gösterme ile Alıntı Yapmanın Farkı

Öğrenciler tarafından birbirine en çok karıştırılan konulardan bir tanesi de tanık gösterme ile alıntı yapmanın farkı olarak öne çıkmaktadır. Alıntı yapmak; bir metnin herhangi bir parçasını almak olarak tanımlanırken; tanık gösterme ise bir kişi ya da yazarın, kendi görüşüyle aynı görüşte olan başka bir kişiyi tanık göstermesidir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere birbirinden farklı olan bu iki kavramı birbirinden ayırma da dikkat edilmesi gereken husus ise şudur: Eğer bir yazıdan bir parça, bir söz ya da bir cümle alınıyorsa bu alıntı yapma yöntemi olarak ifade edilir. Tanık gösterme yönteminde ise sadece alıntı yapmak yeterli değildir. Aynı zamanda alınan ve kullanılan fikrin, bizim fikrimizi destekler nitelikte olması gerekmektedir.

Örnekleme Ve Tanık Gösterme Arasındaki Fark

Örnekleme yöntemi; bir parçada anlatılmakta olan fikrin, okuyucular tarafından anlaşılması için somut örnekler yardımıyla anlamı güçlendirmesi için kullanılmaktadır. Tanık gösterme yönteminde ise örneklemeden farklı olarak alanında uzman ve yetkin bir kişinin sözü alınır ve metinde savunulan fikir bu yapılan alıntıyla güçlendirilir. Bir metinde örnekleme ve tanık gösterme arasındaki farkı kolaylıkla saptayabilmek için dikkat edilmesi gereken husus; bir başka kişiden alınan bir sözün, metin içinde kullanılıp kullanılmadığıdır. Eğer metin içinde, bu tanıma uyan bir söz kullanıyorsa tanık gösterme; söz kullanılmıyor ve yalnızca sözü söyleyen kişinin ismi geçiyorsa örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

Örnekleme ve tanık gösterme arasındaki bir diğer önemli fark ise örneklemede canlı ya da cansız eşyalar ve nesneler örnek olarak kullanılabilirken; tanık göstermede ise sadece bir kişinin sözü kullanılmaktadır. Yani kısaca eğer bir metin içinde yetkin bir kişiden alınan bir söz varsa bu tanık gösterme; konuya uygun örnekler kullanılmışsa da bu örnekleme yöntemi olarak değindirilmektedir.

Tanık Gösterme Örnekleri

  • İnsanlar hakkında peşin bir yargıya sahip olmak ön yargı olarak tanımlanmıştır ve ön yargı çok kötü bir tutumdur. Bu konuda Einstein “Ön yargıları parçalamak, atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.” demiştir.
  • Herkesi her yönüyle bağışlamak bir bakıma herkesi kendinden küçük görmek, kendini herkesten büyük görmek değil midir? Atalarımız boşuna dememişler: “Bağışlamak büyüklüğün ünündendir.” Dahası herkesi bağışlamak insanüstülük sınavında bulunmak değil midir?
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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