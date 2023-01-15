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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Paragrafta Saptama Nedir? Saptama Örnekleri Ne Demek?
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Paragrafta saptama nedir? Saptama örnekleri ne demek?

Paragrafta saptama; Türkçe dersi ve sınavında öğrencilerin sıklıkla karşılaştığı bir kavram olarak dikkat çekmektedir. Özellikle uzun paragraf sorularında, paragrafın tamamının ya da paragraf içinde yer alan bir cümlenin türünün ne olduğu sıklıkla başvurulan bir soru çeşididir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Paragrafta Saptama Nedir? Saptama Örnekleri Ne Demek?
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Nesnel olan bilgilerin direkt ve dolaysız yoldan aktarılması anlamına gelen saptama, bir konu ya da durum hakkında tespit anlamına gelmektedir. Türkçede saptama nedir? Saptama örnekleri nelerdir? İşte, paragrafta saptama hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Türkçede Saptama Nedir?

Saptamada bulunmak kavramını, gün içinde gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda sıklıkla kullanırız. Peki, saptamada bulunmak ne demek? Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktığımızda saptamanın tanımının “bir şeyin niteliği, niceliği ya da özelliği ilgili değerlendirmede ya da çıkarımda bulunmak” olduğunu görmekteyiz. Bu tanımın yanında aynı zamanda tespit etmek yargısının da eş anlamlısı olan saptama kavramı, yaşam pratiğinde ise bir olayı ya da durumu değerlendirip bir sonuca bağlama durumlarında kullanılmaktadır.

Paragrafta Saptama Nedir?

Türkçenin öne çıkan soru çeşitlerinden bir tanesi olan paragraf sorularında, öğrencilerden saptama içeren cümlelerin tespit edilmesi istenmektedir. Peki, paragrafta saptama nedir? Paragrafta saptama; bir konuda doğruluğu kesin olan bir bilginin direkt ve yorumsuz olarak ifade edilmesi olarak okuyucuya aktarılmasıdır. Saptama cümleleri net ve herkes tarafından kabul edilen bilgi ya da verileri belirten nesnel hükümler olarak dikkat çekmektedir. Aynı zamanda saptama cümleleri genellikle bir unsuru belirginleştirmek ve öne çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır. Yani saptama cümleleri bir unsuru özellik ve nitelik bakımından belirten cümlelerdir.

Şimdi gelin paragrafta saptama hakkında yaptığımız bu tanımı örnek bir cümle üzerinden birlikte inceleyelim.

  • Sabahları zinde bir şekilde uyanmak için gece rahat bir uyku geçirmek gerekmektedir.

Gördüğünüz gibi yukarıda verilen cümlede bir tespitte bulunulmaktadır ve bu tespitte herhangi öznel bir yargı söz konusu değildir. Bu sebeple bu cümle bir saptama cümlesidir.

Saptama Örnekleri

  • Geçen yılın akıllı telefon satış istatistiklerini incelediğinizde bu yıl düzenlediğimiz kampanya sayesinde satışlarımızın ikiye katlandığını görebilirsiniz.
  • Yaptığımız araştırmalar sonucu insanların günlük su tüketiminin, aslında tüketmeleri gereken miktarın çok üstünde olduğunu anladık.
  • Ülkemizin kırsal kesimlerinde genellikle kerpiç ve ahşap malzemeler ile ev yapılırken; kentlerde ise inşaatların tamamında betonarme malzeme kullanılmaktadır.
  • Evsel atıklarımı geri dönüşüm kutularına atmak onların yeniden işlenmesini ve tekrardan kullanıma sunulmasına olanak sağlamaktadır.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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