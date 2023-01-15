Nesnel olan bilgilerin direkt ve dolaysız yoldan aktarılması anlamına gelen saptama, bir konu ya da durum hakkında tespit anlamına gelmektedir. Türkçede saptama nedir? Saptama örnekleri nelerdir? İşte, paragrafta saptama hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Türkçede Saptama Nedir?

Saptamada bulunmak kavramını, gün içinde gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda sıklıkla kullanırız. Peki, saptamada bulunmak ne demek? Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktığımızda saptamanın tanımının “bir şeyin niteliği, niceliği ya da özelliği ilgili değerlendirmede ya da çıkarımda bulunmak” olduğunu görmekteyiz. Bu tanımın yanında aynı zamanda tespit etmek yargısının da eş anlamlısı olan saptama kavramı, yaşam pratiğinde ise bir olayı ya da durumu değerlendirip bir sonuca bağlama durumlarında kullanılmaktadır.

Paragrafta Saptama Nedir?

Türkçenin öne çıkan soru çeşitlerinden bir tanesi olan paragraf sorularında, öğrencilerden saptama içeren cümlelerin tespit edilmesi istenmektedir. Peki, paragrafta saptama nedir? Paragrafta saptama; bir konuda doğruluğu kesin olan bir bilginin direkt ve yorumsuz olarak ifade edilmesi olarak okuyucuya aktarılmasıdır. Saptama cümleleri net ve herkes tarafından kabul edilen bilgi ya da verileri belirten nesnel hükümler olarak dikkat çekmektedir. Aynı zamanda saptama cümleleri genellikle bir unsuru belirginleştirmek ve öne çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır. Yani saptama cümleleri bir unsuru özellik ve nitelik bakımından belirten cümlelerdir.