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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Özel İsimlere Gelen Ekler Konu Anlatımı: Özel İsimlere Gelen Çekim ve İyelik Ekleri Nasıl Yazılır?
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Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı: Özel isimlere gelen çekim ve iyelik ekleri nasıl yazılır?

Tek ve özel olan, diğer varlıklar arasında benzeri olmayan varlıklara verilen isimler Türkçede özel isim olarak adlandırılmaktadır. İnsanların isim ve soy isimleri, kurum kuruluş isimleri, ülke ve bölge isimleri gibi birçok kavram için kullanılan özel isimler de tıpkı diğer sözcükler gibi sonuna ek alabilirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Özel İsimlere Gelen Ekler Konu Anlatımı: Özel İsimlere Gelen Çekim ve İyelik Ekleri Nasıl Yazılır?
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Türkçenin en önemli konularından biri olan ve belirli kuralara göre yazımı gerçekleştirilen özel isimlere getirilen ekler nasıl yazılır? İşte, özel isimlere gelen eklerin yazımı ile ilgili tüm detaylar…

Özel İsimlere Gelen Ekler

Özel isimlerin sonuna getirilen yapım ve çekim ekleri farklı kurallara bağlı olarak yazılmaktadır. Özel isimlere gelen yapım ekleri bitişik yazılırken; özel isimlere gelen çekim ekleri ise kesme işareti ile ayrılırlar. Şimdi gelin hep birlikte tanımını yaptığımız bu kuralları özel isimlere gelen eklerin yazımı başlığı altında birkaç örnek üzerinden inceleyelim.

Özel İsimlere Gelen Eklerin Yazımı

Kural: Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

Örnek:

  • Bu sene Fransızca öğrenmek için yurt dışına gidecekmiş.
  • Ali, babasının Ankaralı, annesinin ise Kayserili olduğunu söyledi.
  • Türkler, Müslümanlıktan önce Gök Tanrı dinine inanıyorlardı.

Kural: Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılırlar.

Örnek:

  • Kedimiz Sarman’a ciğer aldım.
  • 23 Nisan’da büyük bir tören yapılacak.
  • Bir aksilik olmazsa yarın Bursa’ya

Kural: Özel isimlere gelen çoğul ekleri (–ler , -lar) kesme işareti ile ayrılmazlar.

Örnek:

  • Aliler dün akşam bize oturmaya geldiler.
  • Fatmalar yeni bir eve taşınmışlar.

Kural: Özel isimlere gelen iyelik ekleri, durum ekleri ve hal ekleri kesme işareti ile ayrılırlar.

Örnek:

  • Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, Samanyolu’nda, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Eski Çağ’ın, Yükselme Dönemi’nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na vb.

Özel İsimlere Gelen Ekler Hangi İşaretle Ayrılır?

Özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılan noktalama işareti kesme işareti ya da apostrof ( ‘ ) işaretidir. Ancak kesme işaretinin kullanımı ile alakalı dikkat edilmesi gereken bir kural da bulunmaktadır. Kesme işareti her ne kadar özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılsa da bu her zaman geçerli değildir. Şimdi gelin bu kurala örnekler üzerinden birlikte göz atalım:

Kural: Özel adlardan türemiş olan kelimelerin almış oldukları çekim ekleri ve kurum, kuruluş isimlerine gelen ekler kesme işareti ile ayrılmazlar.

Örnek:

  • 2 ayda İngilizceyi sökmüş.
  • İlkokulu Demirtaş Paşa İlköğretim Okulunda okumuştum.
  • Fırsat buldukça Çocuk Esirgeme Kurumuna bağış yapmalıyız.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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