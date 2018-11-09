Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce, eğitim çalışmalarında, kongrelerde, seminerlerde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi, son olarak ekranda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) gönderildikten sonra skandal ortaya çıkarıldı ve filmin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

ÜÇ KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İHA'da yer alan habere göre filmde evinde rahatsızlanan yaşlı vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği dikkatli izleyiciler tarafından fark ediliyor. Benzerlik fark edilir edilmez video yayından kaldırıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında filmin hazırlanışında görev alan sözleşmeli personel B.T. ve F.F.U. ile eğitim bölümünden sorumlu U.Y.Ç. görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca İl Müdürlüğünde görevli onlarca personelin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

30'A YAKIN SUBLİMİNAL MESAJ BULUNDU

Skandalın ortaya çıkarılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca videoyu incelemek üzere uzmanlar görevlendirildi. 1 dakika 56 saniyelik görüntüyü saniye saniye inceleyen uzmanlar 30’a yakın gizli mesaja ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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