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        Haberler Magazin Tanju Özcan'dan Serenay Sarıkaya'ya davet

        Tanju Özcan'dan Serenay Sarıkaya'ya davet

        Serenay Sarıkaya, rol aldığı dizinin çekimleri için Bolu'ya gitti. "Bolu'yu seviyorum" diyen Sarıkaya'ya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan davet geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 15:12
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        Tanju Özcan'dan Serenay Sarıkaya'ya davet
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de rol alan Serenay Sarıkaya, bir dijital platform için çekilen bir dizide de rol alıyor.

        Paylaşımı gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ünlü oyuncuya davette bulundu. Özcan, "Dizi çekimleri için Bolu’da bulunan Serenay Sarıkaya hanımefendinin "Bolu'yu seviyorum" paylaşımı bizleri mutlu etti. Bolu halkının temsilcisi olarak kendisini Bolu Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.

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        #serenay sarıkaya
        #Tanju Özcan
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