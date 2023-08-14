Tanju Özcan'dan Serenay Sarıkaya'ya davet

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de rol alan Serenay Sarıkaya, bir dijital platform için çekilen bir dizide de rol alıyor.

Paylaşımı gören Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ünlü oyuncuya davette bulundu. Özcan, "Dizi çekimleri için Bolu’da bulunan Serenay Sarıkaya hanımefendinin "Bolu'yu seviyorum" paylaşımı bizleri mutlu etti. Bolu halkının temsilcisi olarak kendisini Bolu Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.