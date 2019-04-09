İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, yoğun ses dalgası kullanarak böbreklerdeki sinir hücrelerini yaktıklarını, bu sayede hipertansiyonu (yüksek tansiyon) tedavi ettiklerini açıkladılar.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; hipertansiyonu tedavi ettiği iddia edilen 60 dakikalık terapi, araştırmacıların açıklamasına göre tansiyon hastalarının ilaçtan kurtulmasına yardım edebilir.

Uzmanlar, kalp krizi ve felcin İngiltere’nin en büyük katillerinden ikisi olduğunu belirterek, yeni tedavi yönteminin hastalık risklerini de azaltacağını savundu.

Yapılan araştırma, böbrek denervasyonu adı verilen tedavinin, gönüllülerin neredeyse yüzde 60'ında işe yaradığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, hipertansiyon hastalarının üçte birinden fazlasının reçeteli ilaç kullanmaya gerek kalmayacağını, geriye kalan kısmın ise kullandıkları ilaç sayısının azalabileceğini duyurdu.

60 dakikalık terapiden oluşan böbrek denervasyonu yönteminin ishal, baş dönmesi, baş ağrısı ve halsizlik gibi yan etkilerini de azalttığı açıklandı.