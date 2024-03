Tansu Çiller'den Can Yücel iddialarına açıklama

Tansu Çiller'den Can Yücel iddialarına açıklama Eski başbakanlardan Tansu Çiller, sosyal medyada "Can Yücel'i çağırıp kendisi için şiir yazmasını istediği" şeklinde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Çiller açıklamasında, "Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel'in şahsına karşı açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

